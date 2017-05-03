Капитан «Урала» Артем Фидлер прокомментировал драку в конце финального матча Кубка России с (0:2).

– С Фернандешем у нас началась перепалка, он мне сказал нехорошие слова, я – ему. Нормальное явление в футболе, такое часто бывает, когда все в игре, на эмоциях. Уже собрался уходить, но португалец перешел рамки дозволенного – затронул личное, после чего сдержаться невозможно.

– Емельянов и Павлюченко сказали, что Фернандеш оскорбил вашу маму. Так ли это?

– Не хочется об этом говорить. Но любой уважающий себя мужчина не позволит говорить такое в адрес родителей и близких. По-хорошему, Фернандеша нужно было закопать прямо на поле.

– Настолько все серьезно?

– Да. При этом прекрасно понимал, что за игрой следят сотни тысяч болельщиков, и я поступаю неправильно, но пропустить подобные высказывания мимо ушей не имел права.

– С чего началась драка?

– Главный виновник – Ари! Если бы он подбежал и растащил нас с Фернандешем, конфликт оказался бы исчерпан. Но бразилец ударил меня сзади по голове.

– Вы же в ответ двинули Фарфану. Почему ему, а не Ари?

– Перуанцу досталось случайно. Я же не видел, кто меня ударил со спины, и подумал, что это Фарфан. Вот и прилетело. Только потом, уже в раздевалке, ребята сказали, что это был не он, а Ари.

Пользуясь случаем, хочу извиниться перед Фарфаном – парень не должен был получить этот удар в лицо.

– С Ари при встрече поздороваетесь?

– Если увижу на улице, то руки не подам точно.

– сказал, что бразильца необходимо дисквалифицировать на 10-15 матчей во всех турнирах.

– Полностью поддерживаю Рому. Этому футболисту надо бы дать хорошего леща, чтобы следил за своими руками. А то один языком треплет, другой кулаки чешет.

В России много отличных легионеров, но есть единицы, которые ведут себя по-хамски. Вот в «Урале» тоже выступают иностранцы, но мы к ним относимся с уважением, как и они к нам.

– Кстати, в 29-м туре «Локомотив» играет в Екатеринбурге. Многие уже в предвкушении матча.

– Уверен, Ари сюда никогда не приедет. А если окажется в нашем городе, то будет здорово

– За участие в массовой драке вам грозит шестиматчевая дисквалификация в Кубке России. Готовы, что пропустите следующий турнир?

– За свои действия нужно отвечать. Если накажут, значит, справедливо. Да, я неправильно поступил, но сдержаться не мог. Всегда выступаю за справедливость.

– Будь вы обычным зрителем, какую оценку дали бы случившемуся?

– Это безобразие. Мне искренне жаль, что так получилось. Хочу принести извинения болельщикам, телезрителям и официальным лицам матча. Я поступил нехорошо и готов понести справедливое наказание.

– Если «Урал» решит наказать вас рублем, как отнесетесь?

– Спокойно. За свои поступки мужчина должен отвечать. Все мы люди, все понимают, что случилось. Поговорим с Григорием Викторовичем, если он решит наказать, значит так и должно быть.

Это справедливый человек, который разберется в ситуации и вынесет правильное решение, – сказал Фидлер.

Артем Фидлер: «Драка с Фернандешем – наше дело. Руку ему не подам»

«Ари – г****н. Просто мразота». Драка игроков «Локомотива» и «Урала»