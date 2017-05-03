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    Артем Фидлер: «Фернандеша за его слова нужно было закопать прямо на поле»

    Теги Локомотив Роман Павлюченко Джефферсон Фарфан Кубок России Урал Артем Фидлер Григорий Иванов Ари Мануэл Фернандеш

    Капитан «Урала» Артем Фидлер прокомментировал драку в конце финального матча Кубка России с «Локомотивом» (0:2).

    – С Фернандешем у нас началась перепалка, он мне сказал нехорошие слова, я – ему. Нормальное явление в футболе, такое часто бывает, когда все в игре, на эмоциях. Уже собрался уходить, но португалец перешел рамки дозволенного – затронул личное, после чего сдержаться невозможно.

    – Емельянов и Павлюченко сказали, что Фернандеш оскорбил вашу маму. Так ли это?

    – Не хочется об этом говорить. Но любой уважающий себя мужчина не позволит говорить такое в адрес родителей и близких. По-хорошему, Фернандеша нужно было закопать прямо на поле.

    – Настолько все серьезно?

    – Да. При этом прекрасно понимал, что за игрой следят сотни тысяч болельщиков, и я поступаю неправильно, но пропустить подобные высказывания мимо ушей не имел права.

    – С чего началась драка?

    – Главный виновник – Ари! Если бы он подбежал и растащил нас с Фернандешем, конфликт оказался бы исчерпан. Но бразилец ударил меня сзади по голове.

    – Вы же в ответ двинули Фарфану. Почему ему, а не Ари?

    – Перуанцу досталось случайно. Я же не видел, кто меня ударил со спины, и подумал, что это Фарфан. Вот и прилетело. Только потом, уже в раздевалке, ребята сказали, что это был не он, а Ари.

    Пользуясь случаем, хочу извиниться перед Фарфаном – парень не должен был получить этот удар в лицо.

    – С Ари при встрече поздороваетесь?

    – Если увижу на улице, то руки не подам точно.

    Роман Павлюченко сказал, что бразильца необходимо дисквалифицировать на 10-15 матчей во всех турнирах.

    – Полностью поддерживаю Рому. Этому футболисту надо бы дать хорошего леща, чтобы следил за своими руками. А то один языком треплет, другой кулаки чешет.

    В России много отличных легионеров, но есть единицы, которые ведут себя по-хамски. Вот в «Урале» тоже выступают иностранцы, но мы к ним относимся с уважением, как и они к нам.

    – Кстати, в 29-м туре «Локомотив» играет в Екатеринбурге. Многие уже в предвкушении матча.

    – Уверен, Ари сюда никогда не приедет. А если окажется в нашем городе, то будет здорово

    – За участие в массовой драке вам грозит шестиматчевая дисквалификация в Кубке России. Готовы, что пропустите следующий турнир?

    – За свои действия нужно отвечать. Если накажут, значит, справедливо. Да, я неправильно поступил, но сдержаться не мог. Всегда выступаю за справедливость.

    – Будь вы обычным зрителем, какую оценку дали бы случившемуся?

    – Это безобразие. Мне искренне жаль, что так получилось. Хочу принести извинения болельщикам, телезрителям и официальным лицам матча. Я поступил нехорошо и готов понести справедливое наказание.

    – Если «Урал» решит наказать вас рублем, как отнесетесь?

    – Спокойно. За свои поступки мужчина должен отвечать. Все мы люди, все понимают, что случилось. Поговорим с Григорием Викторовичем, если он решит наказать, значит так и должно быть.

    Это справедливый человек, который разберется в ситуации и вынесет правильное решение, – сказал Фидлер.

    Артем Фидлер: «Драка с Фернандешем – наше дело. Руку ему не подам»

    «Ари – г****н. Просто мразота». Драка игроков «Локомотива» и «Урала»

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