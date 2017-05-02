Ари, Фарфан, Фидлер и Манучарян могут получить по 6 матчей дисквалификации в Кубке

В концовке финального матча Кубка России между и «Уралом» (2:0) состоялась массовая драка между футболистами.

По ее окончании главный арбитр встречи Алексей Николаев показал прямые красные карточки четырем игрокам – Ари, Джефферсону Фарфану, Артему Фидлеру и .

Все карточки помечены в протоколе встречи как выданные за «агрессивное поведение». Согласно дисциплинарному регламенту , за участие в массовой драке игрокам грозит до 6 матчей дисквалификации, которая распространяется только на матчи Кубка России.

Драка игроков «Локомотива» и «Урала»