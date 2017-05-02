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    Ари, Фарфан, Фидлер и Манучарян могут получить по 6 матчей дисквалификации в Кубке

    Теги Локомотив Эдгар Манучарян Джефферсон Фарфан дисквалификации РФС Урал Алексей Николаев Артем Фидлер

    В концовке финального матча Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» (2:0) состоялась массовая драка между футболистами.

    По ее окончании главный арбитр встречи Алексей Николаев показал прямые красные карточки четырем игрокам – Ари, Джефферсону Фарфану, Артему Фидлеру и Эдгару Манучаряну.

    Все карточки помечены в протоколе встречи как выданные за «агрессивное поведение». Согласно дисциплинарному регламенту РФС, за участие в массовой драке игрокам грозит до 6 матчей дисквалификации, которая распространяется только на матчи Кубка России.

    Драка игроков «Локомотива» и «Урала»

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