Ари, Фарфан, Фидлер и Манучарян могут получить по 6 матчей дисквалификации в Кубке
В концовке финального матча Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом» (2:0) состоялась массовая драка между футболистами.
По ее окончании главный арбитр встречи Алексей Николаев показал прямые красные карточки четырем игрокам – Ари, Джефферсону Фарфану, Артему Фидлеру и Эдгару Манучаряну.
Все карточки помечены в протоколе встречи как выданные за «агрессивное поведение». Согласно дисциплинарному регламенту РФС, за участие в массовой драке игрокам грозит до 6 матчей дисквалификации, которая распространяется только на матчи Кубка России.
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