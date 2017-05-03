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    «Барселона» контактировала с Бланом

    Теги Барселона примера Испания возможные трансферы Лоран Блан

    Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Лоран Блан может возглавить «Барселону».

    Каталонский клуб контактировал с 51-летним французским специалистом, чтобы узнать, заинтересован ли он в этой работе, сообщает Sport.es со ссылкой на Catalunya Radio.

    Блан после увольнения из «ПСЖ» и годичной паузы намерен поработать за пределами Франции.

    В сезоне-1996/97 Блан выступал за «Барселону» и выиграл с клубом три трофея – Суперкубок и Кубок Испании, а также Кубок обладателей кубков.

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