«Барселона» может назначить Блана в случае ухода Луиса Энрике
«Барселона» продолжает поиск главного тренера на случай расставания с Луисом Энрике, чей контракт заканчивается ближайшим летом.
Сообщается, что каталонский клуб контактировал с Лораном Бланом, возглавлявшим ранее «ПСЖ», сборную Франции и «Бордо».
51-летний француз выступал за «Барселону» как игрок в сезоне-1996/97.
Ранее стало известно, что в шорт-лист «Барселоны» также входят Хорхе Сампаоли («Севилья»), Эрнесто Вальверде («Атлетик»), Роналд Куман («Эвертон») и Эусебио Сакристан («Сосьедад»).
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