Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Барселона» может назначить Блана в случае ухода Луиса Энрике

    Теги Барселона примера Испания отставки Лоран Блан Луис Энрике

    «Барселона» продолжает поиск главного тренера на случай расставания с Луисом Энрике, чей контракт заканчивается ближайшим летом.

    Сообщается, что каталонский клуб контактировал с Лораном Бланом, возглавлявшим ранее «ПСЖ», сборную Франции и «Бордо».

    51-летний француз выступал за «Барселону» как игрок в сезоне-1996/97.

    Ранее стало известно, что в шорт-лист «Барселоны» также входят Хорхе Сампаоли («Севилья»), Эрнесто Вальверде («Атлетик»), Роналд Куман («Эвертон») и Эусебио Сакристан («Сосьедад»).

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться