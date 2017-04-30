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    Массимо Каррера: «Секрет «Спартака» – прежде чем стать командой, мы стали семьей»

    Теги Спартак ЦСКА Премьер-лига Россия Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о победе над ЦСКА (2:1).

    – Не могу сказать, что мы нервничали в начале. Другая команда тоже хорошо играла в футбол. У ЦСКА тоже отличные игроки. В первом тайме мы могли забить, было тяжело, но самое главное, что мы победили.

    – Трибуны пели после матча «Мы чемпионы, мы чемпионы». Вы сейчас готовы присоединиться к этому кличу?

    – Сегодня мы праздновали, потому что выиграли дерби. И это здорово, это правильно праздновать такие победы. Но петь «мы – чемпионы» будем только тогда, когда станем ими математически. Давайте подождем!

    – В чем ваш секрет?

    – Прежде чем стать командой, мы стали семьей

    – Сравните, пожалуйста, итальянский и российский футбол.

    – Здесь неплохой чемпионат и не такой уж и плохой футбол. Российский футбол приближается по уровню к европейскому. Вижу высокую интенсивность, высокий настрой. Возможно, Россия еще не так досконально изучает тактику, как Италия, но это – вопрос времени.

    – Чем кормили Зе Луиша перед матчем?

    – Спросите у него, я у него дома не готовлю. А вообще он давно не играл, но вышел на поле и сделал то, что от него ждали, – сказал Каррера.

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