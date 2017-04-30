Главный тренер Массимо Каррера поделился мнением о победе над ЦСКА (2:1).

– Не могу сказать, что мы нервничали в начале. Другая команда тоже хорошо играла в футбол. У тоже отличные игроки. В первом тайме мы могли забить, было тяжело, но самое главное, что мы победили.

– Трибуны пели после матча «Мы чемпионы, мы чемпионы». Вы сейчас готовы присоединиться к этому кличу?

– Сегодня мы праздновали, потому что выиграли дерби. И это здорово, это правильно праздновать такие победы. Но петь «мы – чемпионы» будем только тогда, когда станем ими математически. Давайте подождем!

– В чем ваш секрет?

– Прежде чем стать командой, мы стали семьей

– Сравните, пожалуйста, итальянский и российский футбол.

– Здесь неплохой чемпионат и не такой уж и плохой футбол. Российский футбол приближается по уровню к европейскому. Вижу высокую интенсивность, высокий настрой. Возможно, Россия еще не так досконально изучает тактику, как Италия, но это – вопрос времени.

– Чем кормили Зе Луиша перед матчем?

– Спросите у него, я у него дома не готовлю. А вообще он давно не играл, но вышел на поле и сделал то, что от него ждали, – сказал Каррера.