Массимо Каррера: «Секрет «Спартака» – прежде чем стать командой, мы стали семьей»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о победе над ЦСКА (2:1).
– Не могу сказать, что мы нервничали в начале. Другая команда тоже хорошо играла в футбол. У ЦСКА тоже отличные игроки. В первом тайме мы могли забить, было тяжело, но самое главное, что мы победили.
– Трибуны пели после матча «Мы чемпионы, мы чемпионы». Вы сейчас готовы присоединиться к этому кличу?
– Сегодня мы праздновали, потому что выиграли дерби. И это здорово, это правильно праздновать такие победы. Но петь «мы – чемпионы» будем только тогда, когда станем ими математически. Давайте подождем!
– В чем ваш секрет?
– Прежде чем стать командой, мы стали семьей
– Сравните, пожалуйста, итальянский и российский футбол.
– Здесь неплохой чемпионат и не такой уж и плохой футбол. Российский футбол приближается по уровню к европейскому. Вижу высокую интенсивность, высокий настрой. Возможно, Россия еще не так досконально изучает тактику, как Италия, но это – вопрос времени.
– Чем кормили Зе Луиша перед матчем?
– Спросите у него, я у него дома не готовлю. А вообще он давно не играл, но вышел на поле и сделал то, что от него ждали, – сказал Каррера.
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