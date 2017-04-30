На дерби ЦСКА – «Спартак» не будет аншлага
Сегодня во время матча 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» трибуны «ВЭБ-Арены» не будут заполнены до отказа.
На момент закрытия касс в 13.00 оставались билеты стоимостью от 2800 до 35 000 рублей на места, располагающиеся на 14 центральных секторах стадиона и в VIP-ложе. Кроме того, в фирменном магазине ЦСКА билеты не были реализованы полностью.
Отметим, что гостевая квота была реализована полностью.
Ранее сообщалось, что билеты на матч продадут только при предъявлении билета с одной из двух предыдущих игр ЦСКА. Позже московский клуб изменил правила продажи билетов на игру со «Спартаком».
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