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    На дерби ЦСКА – «Спартак» не будет аншлага

    Теги Спартак ЦСКА Премьер-лига Россия болельщики стадион ЦСКА

    Сегодня во время матча 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Спартаком» трибуны «ВЭБ-Арены» не будут заполнены до отказа.

    На момент закрытия касс в 13.00 оставались билеты стоимостью от 2800 до 35 000 рублей на места, располагающиеся на 14 центральных секторах стадиона и в VIP-ложе. Кроме того, в фирменном магазине ЦСКА билеты не были реализованы полностью.

    Отметим, что гостевая квота была реализована полностью.

    Ранее сообщалось, что билеты на матч продадут только при предъявлении билета с одной из двух предыдущих игр ЦСКА. Позже московский клуб изменил правила продажи билетов на игру со «Спартаком».

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