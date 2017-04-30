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    «Сочи» может заменить «Кубань» в ФНЛ в сезоне-2017/18

    Теги Кубань ФНЛ второй дивизион Сочи кризис

    По завершении нынешнего сезона место «Кубани» в ФНЛ может занять «Сочи», сообщает Sportbox со ссылкой на источники, близкие к сочинской команде. 

    Уже имеется договоренность о том, что некоторые футболисты «Кубани» перейдут в «Сочи» в случае осуществления этого плана.

    «Сочи» после 24 туров занимает 5-е место в зоне «Юг» ПФЛ. Клуб может занять место в ФНЛ не по спортивному принципу, а в случае отказа одной из команд от участия в турнире. 

    После 33 туров «Кубань», набрав 46 очков, занимает 11-е место в таблице ФНЛ. Сумма долгов «Кубани» превышает 278 миллионов рублей.

    Ранее Сочи провел первый матч на реконструированном стадионе «Фишт», где пройдут матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира. 

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