«Сочи» может заменить «Кубань» в ФНЛ в сезоне-2017/18

По завершении нынешнего сезона место в ФНЛ может занять «Сочи», сообщает Sportbox со ссылкой на источники, близкие к сочинской команде.

Уже имеется договоренность о том, что некоторые футболисты перейдут в «Сочи» в случае осуществления этого плана.

«Сочи» после 24 туров занимает 5-е место в зоне «Юг» ПФЛ. Клуб может занять место в не по спортивному принципу, а в случае отказа одной из команд от участия в турнире.

После 33 туров «Кубань», набрав 46 очков, занимает 11-е место в таблице ФНЛ. Сумма долгов «Кубани» превышает 278 миллионов рублей.

Ранее Сочи провел первый матч на реконструированном стадионе «Фишт», где пройдут матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира.

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