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    Губернатор Краснодарского края: «Долг «Кубани» – 2 миллиарда. Банкротство недопустимо. Клуб нужно «обнулить»

    Теги Кубань Виталий Мутко РФС ФНЛ кризис Вениамин Кондратьев

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о будущем «Кубани».

    «Как только новый инвестор Мишель Литвак попытался войти в полное финансирование команды, предпринять реальные шаги, тут же пошли претензии от кредиторов – а я не хочу давать оценку, настоящие это долги или ненастоящие – о том, чтобы он в первую очередь заплатил эти долги. Эти финансовые моменты здесь являются стопорными.

    Я еще раз подчеркиваю, что с такими долгами сложно подобрать инвестора, который будет сходу и долги платить, и сегодняшний день финансировать. Долг в 2 миллиарда – это очень большие деньги для любого инвестора.

    Андрей Коробка (вице-губернатор края, куратор «Кубани»– прим. Sports.ru) отправился в Москву, где проводил консультации с РФС, как нам в таком случае не потерять инвестора, который никуда и не хочет уходить.

    Но мы не можем сегодня остановиться, мы должны продолжать движение. А движение надо начать с чистого листа. Но и брендовое название «Кубань» мы не можем поменять.

    Речь идет о банкротстве клуба, и это недопустимо. Почему идет коллизия, как в таком случае «обнулить» «Кубань», не потеряв саму «Кубань», форму, статус команды. Это очень серьезный вопрос.

    Около четырех месяцев мы бьемся, в том числе и с РФС, чтобы найти это решение. А дальше, если мы его найдем, то финансирование будет беспроблемным. В этом заверил Мишель Литвак. Тогда мы сможем выйти на новые высоты.

    Сегодня просто нужно навести порядок в этом поле под названием футбольный клуб «Кубань». Деньги, которые сейчас можно тратить на зарплату, тут же начинают автоматически списываться на погашение долгов.

    Здесь очень озабочен и Виталий Леонтьевич Мутко, понимая, что есть выход, он рядом, и дальше нужно разобраться с долгами», – сказал Кондратьев.

    «Кубань» занимает 14-е место в первенстве ФНЛ.

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