Виталий Мутко: «Лжеменеджеры зарабатывают бабло, а мы сидим и смотрим»
Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о проблемах управления клубами в российском футболе.
«Некоторые игры смотришь – приходят полторы-три тысячи, и клубы при этом себя считают профессиональными. В чем смысл тогда? Гонорары платить? Давайте тогда в любители переходите.
А то потом выясняется, что денег нет и надо спасать. А спасать кого? Менеджеров, которые жуликуют? Я три встречи с фанатами «Кубани» провел! Одна администрация уходит – три миллиарда долгов.
В чем смысл футбольного клуба второго дивизиона, когда там играют, как в «Алании», несколько футболистов, которые «проскочили через контракты»? Или «Волга», где создали грузинский клуб, там протащили игроков. До сих пор рассчитаться не могут.
Это лжеменеджеры, которые зарабатывают бабло там! А мы сидим и смотрим», – отметил Мутко.
В новости использованы цитаты «Спорт-Экспресса» и «Р-Спорт».
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