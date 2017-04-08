Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о проблемах управления клубами в российском футболе.

«Некоторые игры смотришь – приходят полторы-три тысячи, и клубы при этом себя считают профессиональными. В чем смысл тогда? Гонорары платить? Давайте тогда в любители переходите.

А то потом выясняется, что денег нет и надо спасать. А спасать кого? Менеджеров, которые жуликуют? Я три встречи с фанатами провел! Одна администрация уходит – три миллиарда долгов.

В чем смысл футбольного клуба второго дивизиона, когда там играют, как в «Алании», несколько футболистов, которые «проскочили через контракты»? Или , где создали грузинский клуб, там протащили игроков. До сих пор рассчитаться не могут.

Это лжеменеджеры, которые зарабатывают бабло там! А мы сидим и смотрим», – отметил Мутко.

В новости использованы цитаты «Спорт-Экспресса» и «Р-Спорт».