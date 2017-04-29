«Лужники» в июне официально сдадут в эксплуатацию
Директор департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев рассказал о том, когда будет сдан в эксплуатацию после реконструкции к ЧМ-2018 стадион «Лужники»
«Стадион «Лужники» находится в высочайшей степени готовности. Там уже проглядываются особенные штрихи.
В июне планируется официальная сдача в эксплуатацию, после чего будем готовиться к проведению тестовых матчей перед чемпионатом мира по футболу», — сказал Гуляев.
Ранее сообщалось, что «Лужники» готовы принять тестовый матч в октябре-ноябре.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.