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    «Лужники» в июне официально сдадут в эксплуатацию

    Теги Лужники ЧМ-2018 Николай Гуляев стадионы

    Директор департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев рассказал о том, когда будет сдан в эксплуатацию после реконструкции к ЧМ-2018 стадион «Лужники»

    «Стадион «Лужники» находится в высочайшей степени готовности. Там уже проглядываются особенные штрихи.

    В июне планируется официальная сдача в эксплуатацию, после чего будем готовиться к проведению тестовых матчей перед чемпионатом мира по футболу», — сказал Гуляев.

    Ранее сообщалось, что «Лужники» готовы принять тестовый матч в октябре-ноябре.

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