«Лужники» в июне официально сдадут в эксплуатацию

Директор департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев рассказал о том, когда будет сдан в эксплуатацию после реконструкции к стадион «Лужники»

«Стадион «Лужники» находится в высочайшей степени готовности. Там уже проглядываются особенные штрихи.

В июне планируется официальная сдача в эксплуатацию, после чего будем готовиться к проведению тестовых матчей перед чемпионатом мира по футболу», — сказал Гуляев.

Ранее сообщалось, что «Лужники» готовы принять тестовый матч в октябре-ноябре.

Как «Лужники» выглядели в феврале при готовности 95%