«Лужники» откроются матчем сборных России и Аргентины, предварительно – 11 ноября

Руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев рассказал о том, когда и каким матчем будет открыт после завершения реконструкции стадион .

будут сданы в июне месяце и формально переданы в эксплуатацию.

Как уже сообщил РФС, официальное открытие будет матчем с Аргентиной. Предварительно дата матча – 11 ноября», – сказал Гуляев.

Ранее президент РФС Виталий Мутко заявлял, что ведет переговоры с Бразильской конфедерацией футбола (CBF).

Отметим, что реконструкция «Лужников» завершена на 95%.

Как выглядят «Лужники» прямо сейчас