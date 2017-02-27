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    «Лужники» откроются матчем сборных России и Аргентины, предварительно – 11 ноября

    Теги Лужники сборная России сборная Аргентины РФС ЧМ-2018 Николай Гуляев Кубок конфедераций товарищеские матчи (сборные) стадионы

    Руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев рассказал о том, когда и каким матчем будет открыт после завершения реконструкции стадион «Лужники».

    «Лужники» будут сданы в июне месяце и формально переданы в эксплуатацию.

    Как уже сообщил РФС, официальное открытие будет матчем с Аргентиной. Предварительно дата матча – 11 ноября», – сказал Гуляев.

    Ранее президент РФС Виталий Мутко заявлял, что ведет переговоры с Бразильской конфедерацией футбола (CBF).

    Отметим, что реконструкция «Лужников» завершена на 95%.

    Как выглядят «Лужники» прямо сейчас

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