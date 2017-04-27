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    Зинедин Зидан: «Иско был феноменален. Играть так, как он, могут немногие»

    Теги Реал Мадрид Депортиво примера Испания Зинедин Зидан Хамес Родригес Иско

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о победе над «Депортиво» (6:2) в чемпионате Испании. В этом матче не сыграло несколько основных футболистов, включая Криштиану Роналду, 

    «У нас было много моментов, но мы должны быть рады тому, как все сыграли. С самого начала мы играли просто здорово. Я всеми доволен.

    Рад, что Иско и Хамес забили, но вообще я доволен всеми. Те, кто раньше не так часто играл, хорошо себя проявили. Они в хорошей форме и хотят играть. Теперь это моя проблема: как сказать футболисту, что он не сыграет в следующем матче. Но вообще нам нужны все игроки.

    Иско был феноменален. Играть так, как он, могут немногие. Болельщики хорошо к нему относятся, и я рад за него», – отметил Зидан.

    В этом сезоне Иско впервые в карьере забил 10 голов в чемпионате Испании.

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