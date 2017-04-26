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    Роналду и Кроос не сыграют с «Депортиво», оба получили выходной

    Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Депортиво примера Испания Зинедин Зидан Тони Кроос

    Полузащитник Тони Кроос и нападающий Криштиану Роналду пропустят матч 34-го тура чемпионата Испании против «Депортиво».

    Оба игрока, по данным Marca, получили отдых. В матче 33-го тура с «Барселоной» (2:3) футболисты отыграли полностью оба тайма.

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил на матч следующих игроков:

    Вратари: Навас, Касилья, Яньес.

    Защитники: Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Данило, Техеро.

    Полузащитники: Хамес, Каземиро, Ковачич, Модрич, Асенсио, Иско.

    Нападающие: Бензема, Васкес, Мариано и Мората.

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