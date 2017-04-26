Роналду и Кроос не сыграют с «Депортиво», оба получили выходной

Полузащитник Тони Кроос и нападающий пропустят матч 34-го тура чемпионата Испании против .

Оба игрока, по данным Marca, получили отдых. В матче 33-го тура с «Барселоной» (2:3) футболисты отыграли полностью оба тайма.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил на матч следующих игроков:

Вратари: Навас, Касилья, Яньес.

Защитники: Карвахаль, Варан, Начо, Марсело, Данило, Техеро.

Полузащитники: Хамес, Каземиро, Ковачич, Модрич, Асенсио, Иско.

Нападающие: Бензема, Васкес, Мариано и Мората.