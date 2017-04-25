Иско продлит контракт с «Реалом» до 2022 года с двухкратным увеличением зарплаты

Полузащитник мадридского «Реала» Иско продлит контракт с клубом до лета 2022 года. 25-летний футболист подпишет новое соглашение летом.

Представители «Реала» и агент игрока Пако Аларкон уже провели предварительные переговоры. Предполагается, что зарплата Иско увеличится вдвое. Испанский полузащитник будет получать в год около 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Иско забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач в 26 матчах чемпионата Испании.