Иско продлит контракт с «Реалом» до 2022 года с двухкратным увеличением зарплаты
Полузащитник мадридского «Реала» Иско продлит контракт с клубом до лета 2022 года. 25-летний футболист подпишет новое соглашение летом.
Представители «Реала» и агент игрока Пако Аларкон уже провели предварительные переговоры. Предполагается, что зарплата Иско увеличится вдвое. Испанский полузащитник будет получать в год около 6 миллионов евро.
В текущем сезоне Иско забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач в 26 матчах чемпионата Испании.
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