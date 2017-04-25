Григорий Иванов: «Не будем добиваться пожизненной дисквалификации Еськова»
Президент «Урала» Григорий Иванов не стал подвергать сомнению честность российских судей.
– Клубы с судьями работают? Или это посредники?
– Да ну ладно, как клубы будут работать? Я не верю, что клубы участвуют, все друг друга знают.
– Вы пытаетесь добиться пожизненной дисквалификации Еськова?
– Это были эмоции. Мы любое наказание Еськова примем. Не будем добиваться пожизненного. Еськов доказывал, что он умеет судить. Но вот с нами уже второй раз он допускает ошибки, не знаю почему, – сказал Иванов в эфире программы «Футбол России» на «России 24».
Григорий Иванов: «Будем добиваться пожизненного отстранения Еськова от судейства»
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