Президент Григорий Иванов не стал подвергать сомнению честность российских судей.

– Клубы с судьями работают? Или это посредники?

– Да ну ладно, как клубы будут работать? Я не верю, что клубы участвуют, все друг друга знают.

– Вы пытаетесь добиться пожизненной дисквалификации ?

– Это были эмоции. Мы любое наказание примем. Не будем добиваться пожизненного. Еськов доказывал, что он умеет судить. Но вот с нами уже второй раз он допускает ошибки, не знаю почему, – сказал Иванов в эфире программы «Футбол России» на «России 24».

Григорий Иванов: «Будем добиваться пожизненного отстранения Еськова от судейства»