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    Григорий Иванов: «Не будем добиваться пожизненной дисквалификации Еськова»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия судьи Урал Григорий Иванов Алексей Еськов

    Президент «Урала» Григорий Иванов не стал подвергать сомнению честность российских судей.

    – Клубы с судьями работают? Или это посредники?

    – Да ну ладно, как клубы будут работать? Я не верю, что клубы участвуют, все друг друга знают.

    – Вы пытаетесь добиться пожизненной дисквалификации Еськова?

    – Это были эмоции. Мы любое наказание Еськова примем. Не будем добиваться пожизненного. Еськов доказывал, что он умеет судить. Но вот с нами уже второй раз он допускает ошибки, не знаю почему, – сказал Иванов в эфире программы «Футбол России» на «России 24».

    Григорий Иванов: «Будем добиваться пожизненного отстранения Еськова от судейства»

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