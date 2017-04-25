Президент «Урала» Григорий Иванов высказался по поводу судейства Алексея Еськова в матче против (0:2).

– Еще ничего не закончилось. Завтра состоится КДК РФС. Матч этот мы еще будем обсуждать долго. Как мы считаем, были судейские ошибки, которые повлияли на результат, так же говорят журналисты и СМИ.

Сегодня многие судьи и глава судейского комитета пишут, что это по правилам ФИФА, арбитр отсудил хорошо. Кабинетные люди разберутся.

Самое главное – болельщиков не обманешь. Они все видят, знают и понимают.

Все футбольные люди... А болельщики – это не футбольные люди? Почему-то им не доверяют. Я получил сто с лишним смс. Мне звонили и те, с кем я уже 5-6 лет не виделся, все говорили: «Иваныч, так нельзя».

– Другие клубы тоже звонили?

– Да, конечно. Многие сказали, что здорово играли. Но судья увидел так. Судьи тоже ошибаются, как и футболисты. Но считаю, в этом матче можно было доверить судейство другому арбитру.

Претензии даже не к Еськову, а руководству арбитров. Претензии есть в к нему, конечно...

В прошлом чемпионате на открытии нашего стадиона тоже судил Еськов. И он назначил пенальти, которого не было. Все помнят этот матч, – сказал Иванов в эфире программы «Футбол России» на «России 24».