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    Григорий Иванов: «У «Урала» претензии даже не к Еськову, а к судейскому департаменту»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия судьи Урал Григорий Иванов Алексей Еськов

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался по поводу судейства Алексея Еськова в матче против «Зенита» (0:2).

    – Еще ничего не закончилось. Завтра состоится КДК РФС. Матч этот мы еще будем обсуждать долго. Как мы считаем, были судейские ошибки, которые повлияли на результат, так же говорят журналисты и СМИ.

    Сегодня многие судьи и глава судейского комитета пишут, что это по правилам ФИФА, арбитр отсудил хорошо. Кабинетные люди разберутся.

    Самое главное – болельщиков не обманешь. Они все видят, знают и понимают.

    Все футбольные люди... А болельщики – это не футбольные люди? Почему-то им не доверяют. Я получил сто с лишним смс. Мне звонили и те, с кем я уже 5-6 лет не виделся, все говорили: «Иваныч, так нельзя».

    – Другие клубы тоже звонили?

    – Да, конечно. Многие сказали, что здорово играли. Но судья увидел так. Судьи тоже ошибаются, как и футболисты. Но считаю, в этом матче можно было доверить судейство другому арбитру.

    Претензии даже не к Еськову, а руководству арбитров. Претензии есть в к нему, конечно...

    В прошлом чемпионате на открытии нашего стадиона тоже судил Еськов. И он назначил пенальти, которого не было. Все помнят этот матч, – сказал Иванов в эфире программы «Футбол России» на «России 24».

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    • Да, просто убийство
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    • Нет, нормальное судейство
      15%

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