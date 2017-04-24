Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Фабио Капелло: «Рамос был справедливо удален. Игроки «Реала» в класико постоянно выходят на поле с целью выбить Месси»

    Теги Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Серхио Рамос Фабио Капелло примера Испания

    Бывший тренер «Реала» Фабио Капелло прокомментировал фол капитана «Реала» Серхио Рамоса на форварде «Барселоны» Лионеле Месси.

    «Прямая красная Рамосу – верное решение. Посмотрите, как отлетел Месси – это преступление! Каждый раз, когда Мадрид и «Барселона» играют на «Сантьяго Бернабеу», определенные игроки «Реала» выходят с задачей выбить Месси.

    Криштиану – великолепный игрок, но Месси – гений. Невероятно смотреть за тем, что он делает. Он самолично протащил команду. Криштиану – хороший бомбардир, но на «Бернабеу» мы увидели футболиста, сыгравшего ключевую роль. Я видел, что Месси делает то, чего он никогда не делал раньше», – сказал Капелло в эфире SportItalia.

    Рамос был удален с поля за грубый фол на Месси.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться