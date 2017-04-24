Бывший тренер «Реала» Фабио Капелло прокомментировал фол капитана «Реала» Серхио Рамоса на форварде «Барселоны» .

«Прямая красная Рамосу – верное решение. Посмотрите, как отлетел Месси – это преступление! Каждый раз, когда и «Барселона» играют на «Сантьяго Бернабеу», определенные игроки выходят с задачей выбить Месси.

Криштиану – великолепный игрок, но Месси – гений. Невероятно смотреть за тем, что он делает. Он самолично протащил команду. Криштиану – хороший бомбардир, но на «Бернабеу» мы увидели футболиста, сыгравшего ключевую роль. Я видел, что Месси делает то, чего он никогда не делал раньше», – сказал Капелло в эфире SportItalia.

Рамос был удален с поля за грубый фол на Месси.