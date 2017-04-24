Фабио Капелло: «Рамос был справедливо удален. Игроки «Реала» в класико постоянно выходят на поле с целью выбить Месси»
Бывший тренер «Реала» Фабио Капелло прокомментировал фол капитана «Реала» Серхио Рамоса на форварде «Барселоны» Лионеле Месси.
«Прямая красная Рамосу – верное решение. Посмотрите, как отлетел Месси – это преступление! Каждый раз, когда Мадрид и «Барселона» играют на «Сантьяго Бернабеу», определенные игроки «Реала» выходят с задачей выбить Месси.
Криштиану – великолепный игрок, но Месси – гений. Невероятно смотреть за тем, что он делает. Он самолично протащил команду. Криштиану – хороший бомбардир, но на «Бернабеу» мы увидели футболиста, сыгравшего ключевую роль. Я видел, что Месси делает то, чего он никогда не делал раньше», – сказал Капелло в эфире SportItalia.
Рамос был удален с поля за грубый фол на Месси.
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