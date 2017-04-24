Артур Григорьянц: «КДК рассмотрит неподобающее поведение команды «Урал», получившей три удаления»
Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы внесены в повестку очередного заседания по итогам 24-го тура премьер-лиги.
«На матче «Крылья Советов» – «Рубин» болельщики «Крыльев» демонстрировали несогласованный баннер. По итогам матча «Краснодар» – «Арсенал» мы рассмотрим, что болельщики «Арсенала» демонстрировали атрибутику с ненормативной лексикой.
Применительно к матчу «Зенит» – «Урал» рассмотрим поведение болельщиков гостей, которые использовали пиротехнику. Также рассмотрим неподобающее поведение команды «Урал», которая получила три удаления. И отдельно рассмотрим удаление нападающего «Урала» Романа Павлюченко.
Что касается матча «Ростов» – «Спартак», то рассмотрим удаление полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова», – дал комментарии функционер.
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