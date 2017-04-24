Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы внесены в повестку очередного заседания по итогам 24-го тура премьер-лиги.

«На матче «Крылья Советов» – «Рубин» болельщики «Крыльев» демонстрировали несогласованный баннер. По итогам матча – «Арсенал» мы рассмотрим, что болельщики «Арсенала» демонстрировали атрибутику с ненормативной лексикой.

Применительно к матчу «Зенит» – «Урал» рассмотрим поведение болельщиков гостей, которые использовали пиротехнику. Также рассмотрим неподобающее поведение команды , которая получила три удаления. И отдельно рассмотрим удаление нападающего «Урала» Романа Павлюченко.

Что касается матча «Ростов» – «Спартак», то рассмотрим удаление полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова», – дал комментарии функционер.

В это сложно поверить, но стадион «Зенита» открыт

«Беспредел! Что творит этот Еськов?» Три удаления «Урала» в матче с «Зенитом»