Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Артур Григорьянц: «КДК рассмотрит неподобающее поведение команды «Урал», получившей три удаления»

    Теги Спартак Зенит Крылья Советов Ростов Рубин Роман Павлюченко Премьер-лига Россия болельщики Урал КДК РФС Арсенал Тула Денис Глушаков Краснодар Артур Григорьянц

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы внесены в повестку очередного заседания по итогам 24-го тура премьер-лиги.

    «На матче «Крылья Советов» – «Рубин» болельщики «Крыльев» демонстрировали несогласованный баннер. По итогам матча «Краснодар» – «Арсенал» мы рассмотрим, что болельщики «Арсенала» демонстрировали атрибутику с ненормативной лексикой.

    Применительно к матчу «Зенит» – «Урал» рассмотрим поведение болельщиков гостей, которые использовали пиротехнику. Также рассмотрим неподобающее поведение команды «Урал», которая получила три удаления. И отдельно рассмотрим удаление нападающего «Урала» Романа Павлюченко.

    Что касается матча «Ростов» – «Спартак», то рассмотрим удаление полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова», – дал комментарии функционер.

    В это сложно поверить, но стадион «Зенита» открыт

    «Беспредел! Что творит этот Еськов?» Три удаления «Урала» в матче с «Зенитом»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться