Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос, получивший красную карточку в матче 33-го тура примеры против «Барселоны» (2:3), прокомментировал результат встречи.

«Это обидный результат: «Реал» сделал многое для того, чтобы он был другим. Поражение приносит боль. Победа была бы огромным шагом в верном направлении, мы хотели дать фанатам повод порадоваться, ведь они поддерживали нас до последней минуты матча. Нам нужно продолжать учиться.

Наша судьба – в наших руках, и мы собираемся сделать все возможное, чтобы выиграть чемпионат. У нас нет времени зацикливаться на этом поражении. Нужно продолжать играть и сконцентрировать внимание на следующих играх.

Красная карточка – ключевой момент встречи, потому что соперник забил на последних минутах. Каждый человек имеет свое мнение, и я уважаю его, но на мой взгляд, это было чрезмерно строгое решение. Я опоздал с отбором, но не хотел нанести игроку травму. Но я не собираюсь обсуждать работу арбитра: любой человек может ошибиться», – сказал Рамос.

«Реал» – это не «Барселона», постоянно говорящая о судьях. Удаление было ошибочным, но я уважаю это решение», – передает слова Рамоса журналист beIN Sports Танкреди Палмери.