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    Эрик Бикфалви: «Я что — идиот, чтобы фолить, имея желтую и будучи первым на мяче?!»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия судьи Урал Алексей Еськов Эрик Бикфалви

    Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви прокомментировал свое удаление в матче РФПЛ с «Зенитом» (0:2).

    - За несколько минут до моей второй желтой карточки меня ударили сзади по ногам, и поскольку судья был рядом и все видел, я спросил, почему он не свистнул. Он ответил, что в таких случаях надо продолжать бороться, а не падать. Я кивнул: ок, реф, больше вопросов нет. Их и по моей первой карточке не было. Но когда меня удалили, я не то что никого не бил — я вообще пас отдавал! И успел ведь отдать, а мне потом в голеностоп прилетело!

    - Но при этом вы чуть не единственный из команды, кто никак не стал оспаривать это решение.

    - А смысл?! Я, наоборот, сразу пошел с поля, хотя в душе все кипело. Я больше десяти лет играю в профессиональный футбол — и это первое в жизни удаление. У нас шла игра, держался мяч, второй тайм вообще начали лучше. Я что — идиот, чтобы, имея желтую, пойти на фол, когда я без вопросов первый на мяче?! – сказал Бикфалви.

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