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    Дарко Бодул: «Судья помог «Амкару» с одним голом, но также помог и «Локомотиву». Так что все в порядке»

    Теги Локомотив Амкар Премьер-лига Россия судьи Дарко Бодул

    Форвард «Амкара» Дарко Бодул прокомментировал судейство матча 24-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (3:3) 

    – Встреча была тяжелая. «Локомотив» играл хорошо, а мы старались действовать на контратаках. После того, как мы открыли счет, соперник взял мяч под контроль и играл лучше до второго тайма.

    Железнодорожники быстро забили два мяча, и нам пришлось постараться, чтобы сравнять счет. Поэтому мы все очень довольны, что удалось взять одно очко. «Амкар» не та команда, которая забивает по три мяча в каждой игре, но я думаю, что мы могли забить и больше. Однако у «Локомотива» подбор футболистов лучше, чем у нас. Но мы хороши в обороне и на контратаках, что и показали сегодня.

    – Судья справедливо, на ваш взгляд, назначал сегодня пенальти?

    – Я не знаю, верно или нет, но он был в игре. Арбитр принимал решения, а мы были вынуждены соглашаться с ними. Он помог нам с одним голом, но также помог и сопернику. Так что все в порядке, – сказал Бодул. 

    И снова шикарная работа российских судей!

    Арбитр Иванов извинился перед Семиным за ошибки в матче «Локомотив» – «Амкар»

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