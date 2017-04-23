Форвард «Амкара» Дарко Бодул прокомментировал судейство матча 24-го тура чемпионата России с (3:3)

– Встреча была тяжелая. «Локомотив» играл хорошо, а мы старались действовать на контратаках. После того, как мы открыли счет, соперник взял мяч под контроль и играл лучше до второго тайма.

Железнодорожники быстро забили два мяча, и нам пришлось постараться, чтобы сравнять счет. Поэтому мы все очень довольны, что удалось взять одно очко. не та команда, которая забивает по три мяча в каждой игре, но я думаю, что мы могли забить и больше. Однако у «Локомотива» подбор футболистов лучше, чем у нас. Но мы хороши в обороне и на контратаках, что и показали сегодня.

– Судья справедливо, на ваш взгляд, назначал сегодня пенальти?

– Я не знаю, верно или нет, но он был в игре. Арбитр принимал решения, а мы были вынуждены соглашаться с ними. Он помог нам с одним голом, но также помог и сопернику. Так что все в порядке, – сказал Бодул.

И снова шикарная работа российских судей!

Арбитр Иванов извинился перед Семиным за ошибки в матче «Локомотив» – «Амкар»