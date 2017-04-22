Юрий Семин: «Так грубо, как ошибался судья матча с «Амкаром», ошибаться нельзя. Вопиющие моменты»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин раскритиковал судейство в матче чемпионата России с «Амкаром» (3:3).
«Это хороший момент, что мы забиваем три мяча, в атакующих действиях были еще хорошие моменты.
На мой взгляд, очень серьезно повлияли судейские ошибки на результат матча. Не удалось удержать преимущество, потому что так грубо, как ошибался судья – ошибаться нельзя. Это вопиющие моменты.
Смотрите: игрок должен получить желтую карточку за симуляцию, а нам ставят пенальти», – сказал Семин.
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