Главный тренер Юрий Семин раскритиковал судейство в матче чемпионата России с (3:3).

«Это хороший момент, что мы забиваем три мяча, в атакующих действиях были еще хорошие моменты.

На мой взгляд, очень серьезно повлияли судейские ошибки на результат матча. Не удалось удержать преимущество, потому что так грубо, как ошибался судья – ошибаться нельзя. Это вопиющие моменты.

Смотрите: игрок должен получить желтую карточку за симуляцию, а нам ставят пенальти», – сказал Семин.