Президент «Урала» Григорий Иванов дал комментарии после матча с (0:2), по ходу которого рефери Алексей Еськов удалил трех футболистов екатеринбургской команды.

– Я считаю, что нам не… Мы играли лучше, ребята – молодцы. Вот и все. Что я могу сказать? Судья испортил матч. Нагло. Все, больше ничего не могу сказать.

Ребята – молодцы. Ребята получат за матч премию. Потому что они бились, они играли, показали, что у нас есть команда, б***ь. Настоящие мужики, а не куча звезд, которые получают непонятно какие деньги, б***ь, выходят и ничего сделать не могут.

– Они получат премию, как за победу?

– Посмотрим. Скорее всего.

– Вам предстоит матч со . «Урал» потерял трех футболистов.

– Будем выходить и играть. Ребята, которые у нас вторые номера, также выйдут и будут играть. Что делать?

– Не было мысли после третьего удаления увести команду с поля?

– Да нет. Причем тут болельщики? Болельщики пришли посмотреть футбол. Ушли бы мы – кому бы от этого стало лучше? Играли, как играли. Что делать?

– Местные болельщики гнали вашу команду в атаку.

– Потому что болельщиков не обманешь. Болельщики все понимают. Понимаешь, в чем дело? Это кто-то думает, что у нас специалисты футбола, в футболе все понимают… Самый главный специалист – это болельщики.

Они все понимают. Я всегда говорю. Вот мне говорят: да пишут дилетанты… Нет! Вот сидели кузьмичи. Они все понимают, все видели. Вот и все, – сказал функционер.

🔝💣💣💣Мощный спич с матами президента Урала Иванова после матча #ЗенитУрал

«Судья испортил матч. Игроки Урала получат премию» pic.twitter.com/BorzV8qV6w — Никита Павлов (@pavlov_plov) 22 апреля 2017 г.

В это сложно поверить, но стадион «Зенита» открыт

«Беспредел! Что творит этот Еськов?» Три удаления «Урала» в матче с «Зенитом»