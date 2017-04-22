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    Григорий Иванов: «У «Урала» есть команда, б***ь. Мужики, а не куча звезд, получающих непонятные деньги»

    Теги Спартак Зенит Премьер-лига Россия судьи болельщики Урал видео Григорий Иванов Алексей Еськов

    Президент «Урала» Григорий Иванов дал комментарии после матча с «Зенитом» (0:2), по ходу которого рефери Алексей Еськов удалил трех футболистов екатеринбургской команды.

    – Я считаю, что нам не… Мы играли лучше, ребята – молодцы. Вот и все. Что я могу сказать? Судья испортил матч. Нагло. Все, больше ничего не могу сказать.

    Ребята – молодцы. Ребята получат за матч премию. Потому что они бились, они играли, показали, что у нас есть команда, б***ь. Настоящие мужики, а не куча звезд, которые получают непонятно какие деньги, б***ь, выходят и ничего сделать не могут.

    – Они получат премию, как за победу?

    – Посмотрим. Скорее всего.

    – Вам предстоит матч со «Спартаком». «Урал» потерял трех футболистов.

    – Будем выходить и играть. Ребята, которые у нас вторые номера, также выйдут и будут играть. Что делать?

    – Не было мысли после третьего удаления увести команду с поля?

    – Да нет. Причем тут болельщики? Болельщики пришли посмотреть футбол. Ушли бы мы – кому бы от этого стало лучше? Играли, как играли. Что делать?

    – Местные болельщики гнали вашу команду в атаку.

    – Потому что болельщиков не обманешь. Болельщики все понимают. Понимаешь, в чем дело? Это кто-то думает, что у нас специалисты футбола, в футболе все понимают… Самый главный специалист – это болельщики.

    Они все понимают. Я всегда говорю. Вот мне говорят: да пишут дилетанты… Нет! Вот сидели кузьмичи. Они все понимают, все видели. Вот и все, – сказал функционер.

    В это сложно поверить, но стадион «Зенита» открыт

    «Беспредел! Что творит этот Еськов?» Три удаления «Урала» в матче с «Зенитом»

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