Григорий Иванов: «У «Урала» есть команда, б***ь. Мужики, а не куча звезд, получающих непонятные деньги»
Президент «Урала» Григорий Иванов дал комментарии после матча с «Зенитом» (0:2), по ходу которого рефери Алексей Еськов удалил трех футболистов екатеринбургской команды.
– Я считаю, что нам не… Мы играли лучше, ребята – молодцы. Вот и все. Что я могу сказать? Судья испортил матч. Нагло. Все, больше ничего не могу сказать.
Ребята – молодцы. Ребята получат за матч премию. Потому что они бились, они играли, показали, что у нас есть команда, б***ь. Настоящие мужики, а не куча звезд, которые получают непонятно какие деньги, б***ь, выходят и ничего сделать не могут.
– Они получат премию, как за победу?
– Посмотрим. Скорее всего.
– Вам предстоит матч со «Спартаком». «Урал» потерял трех футболистов.
– Будем выходить и играть. Ребята, которые у нас вторые номера, также выйдут и будут играть. Что делать?
– Не было мысли после третьего удаления увести команду с поля?
– Да нет. Причем тут болельщики? Болельщики пришли посмотреть футбол. Ушли бы мы – кому бы от этого стало лучше? Играли, как играли. Что делать?
– Местные болельщики гнали вашу команду в атаку.
– Потому что болельщиков не обманешь. Болельщики все понимают. Понимаешь, в чем дело? Это кто-то думает, что у нас специалисты футбола, в футболе все понимают… Самый главный специалист – это болельщики.
Они все понимают. Я всегда говорю. Вот мне говорят: да пишут дилетанты… Нет! Вот сидели кузьмичи. Они все понимают, все видели. Вот и все, – сказал функционер.
🔝💣💣💣Мощный спич с матами президента Урала Иванова после матча #ЗенитУрал— Никита Павлов (@pavlov_plov) 22 апреля 2017 г.
«Судья испортил матч. Игроки Урала получат премию» pic.twitter.com/BorzV8qV6w
В это сложно поверить, но стадион «Зенита» открыт
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