«Фонтанка»: «Газпром» не устроило качество VIP-лож на «Крестовском», их перестроят
На стадионе «Крестовский» будут перестроены VIP-ложи, утверждает «Фонтанка».
По информации издания, качество этих секторов не устроило топ-менеджмент «Газпрома». По инициативе корпорации будут полностью перестроены президентская ложа, 36 VIP-лож, сектор А и зона, предназначенная для футбольных команд.
Перестройка будет проведена за средства «Газпрома» генеральным подрядчиком стадиона – компанией «Метрострой». Сроки начала и окончания строительных работ не уточняются.
Что случилось со стадионом в Петербурге с тех пор, как его достроили
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.