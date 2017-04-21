На стадионе будут перестроены VIP-ложи, утверждает «Фонтанка».

По информации издания, качество этих секторов не устроило топ-менеджмент . По инициативе корпорации будут полностью перестроены президентская ложа, 36 VIP-лож, сектор А и зона, предназначенная для футбольных команд.

Перестройка будет проведена за средства «Газпрома» генеральным подрядчиком стадиона – компанией «Метрострой». Сроки начала и окончания строительных работ не уточняются.

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