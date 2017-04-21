Муса не против вернуться в Россию, зимой им интересовался «Спартак»

Нападающий Ахмед Муса может вернуться в чемпионат России.

Зимой 24-летний нигерийский форвард входил в список возможных приобретений , но до конкретных переговоров дело не дошло

Муса не против возвращения в премьер-лигу. Не исключен вариант, при котором летом сделает предложение.

Напомним, в июле 2016 года Муса перешел из ЦСКА в «Лестер» за 16 миллионов фунтов.

В этом сезоне Муса провел за «Лестер» 31 матч во всех турнирах и забил 4 гола. Подробную статистику игрока смотрите здесь.