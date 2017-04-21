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    Муса не против вернуться в Россию, зимой им интересовался «Спартак»

    Теги Спартак ЦСКА Премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Лестер Ахмед Муса

    Нападающий «Лестера» Ахмед Муса может вернуться в чемпионат России.

    Зимой 24-летний нигерийский форвард входил в список возможных приобретений «Спартака», но до конкретных переговоров дело не дошло

    Муса не против возвращения в премьер-лигу. Не исключен вариант, при котором летом ЦСКА сделает предложение.

    Напомним, в июле 2016 года Муса перешел из ЦСКА в «Лестер» за 16 миллионов фунтов.

    В этом сезоне Муса провел за «Лестер» 31 матч во всех турнирах и забил 4 гола. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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