Муса не против вернуться в Россию, зимой им интересовался «Спартак»
Нападающий «Лестера» Ахмед Муса может вернуться в чемпионат России.
Зимой 24-летний нигерийский форвард входил в список возможных приобретений «Спартака», но до конкретных переговоров дело не дошло
Муса не против возвращения в премьер-лигу. Не исключен вариант, при котором летом ЦСКА сделает предложение.
Напомним, в июле 2016 года Муса перешел из ЦСКА в «Лестер» за 16 миллионов фунтов.
В этом сезоне Муса провел за «Лестер» 31 матч во всех турнирах и забил 4 гола. Подробную статистику игрока смотрите здесь.
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