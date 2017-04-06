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    Полиция допросила Мусу по подозрению в избиении жены

    Теги премьер-лига Англия происшествия Лестер Ахмед Муса

    Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса, ныне выступающий за «Лестер», был задержан в Англии по подозрению в избиении жены.

    Сообщается, что сотрудники приехали домой к 24-летнему футболисту вечером после поступления жалобы. Дома его не оказалось, в итоге он был задержан позже, в час ночи.

    Тем не менее, позже нигериец был отпущен без предъявления ему каких-либо обвинений.

    По словам соседей, Муса всегда вел себя дружелюбно, никаких признаков насилия в их доме никто никогда не слышал.

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