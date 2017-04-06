Полиция допросила Мусу по подозрению в избиении жены

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса, ныне выступающий за «Лестер», был задержан в Англии по подозрению в избиении жены.

Сообщается, что сотрудники приехали домой к 24-летнему футболисту вечером после поступления жалобы. Дома его не оказалось, в итоге он был задержан позже, в час ночи.



Тем не менее, позже нигериец был отпущен без предъявления ему каких-либо обвинений.

По словам соседей, Муса всегда вел себя дружелюбно, никаких признаков насилия в их доме никто никогда не слышал.