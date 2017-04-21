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    По обвинению в организации взрывов возле автобуса «Боруссии» задержан 28-летний гражданин России

    Теги Боруссия Дортмунд Монако Лига чемпионов происшествия

    Полиция Германии сегодня арестовала гражданина России, обвиняемого в причастности к организации взрывов возле автобуса дортмундской «Боруссии» вечером 11 апреля.

    28-летний Сергей В. находился в розыске с 13 апреля. Он был задержан в Тюбингене около 6 утра, когда направлялся на работу.

    По версии следствия, подозреваемый мог при помощи дистанционного управления взорвать три бомбы, находясь в отеле L`Arrivée, где располагалась «Боруссия» и откуда выехала на матч Лиги чемпионов с «Монако».

    Сергей В. обратил внимание работников отеля еще во время заселения. Он отказался жить в номере без окна и выбрал комнату с обзором места, где позже прогремели взрывы. После того, как началась паника, подозреваемый спокойно отправился в ресторан и заказал бифштекс.

    Незадолго до нападения на автобус гражданин России с IP-адреса в отеле L`Arrivée купил 15 тысяч акций «Боруссии» на 78 тысяч евро. Банк, через который совершалась операция, сообщил о подозрительной сделке в полицию, предположив, что речь идет об отмывании денег. Сергей В. мог заработать до 3,9 миллиона евро на резком падении акций клуба после взрыва.

    Как сообщило следствие, 11 марта подозреваемый забронировал номер в отеле на два периода – с 9 по 13 апреля и с 16 по 20 апреля. Тогда еще не было ясно, когда «Боруссия» проведет домашний матч в Лиге чемпионов.

    Полиция также полагает, что подозреваемый. мог сам изготовить бомбу. В июле 2015 года он выиграл премию в области электроники и промышленной техники.

    Следователи разыскивают двух предполагаемых сообщников Сергея В, которые могли помочь ему достать машину и перевезти бомбы.

    Добавим, что, по данным AP, у Сергея В двойное гражданство – Германии и России.

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