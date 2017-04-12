В эти минуты в Карлсруэ проходит специально созванная пресс-конференция по поводу взрыва накануне в Дортмунде.

«Взрывное устройство содержало в себе металлические осколки. Остается только порадоваться, что все не закончилось еще печальнее.

Мы расцениваем данный инцидент как террористическую атаку. У теракта возможен исламский след.

Ведется следствие по двум подозреваемым. Один человек уже арестован.

Один осколок отлетел в подголовник сиденья. Все могло закончиться гораздо хуже.

Примененное взрывное устройство эффективно в радиусе до ста метров», – заявила Фрауке Колер, представитель генерального прокурора Германии.

Она также добавила, что подлинность оставленного на месте происшествия письма, связывающего взрыв с антифашистами, имеет под собой «серьезные сомнения».

Матч «Боруссия» – «Монако» перенесен из-за взрыва. Что случилось?