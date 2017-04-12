Полиция: «У теракта в Дортмунде возможен исламский след. Один человек задержан»
В эти минуты в Карлсруэ проходит специально созванная пресс-конференция по поводу взрыва накануне в Дортмунде.
«Взрывное устройство содержало в себе металлические осколки. Остается только порадоваться, что все не закончилось еще печальнее.
Мы расцениваем данный инцидент как террористическую атаку. У теракта возможен исламский след.
Ведется следствие по двум подозреваемым. Один человек уже арестован.
Один осколок отлетел в подголовник сиденья. Все могло закончиться гораздо хуже.
Примененное взрывное устройство эффективно в радиусе до ста метров», – заявила Фрауке Колер, представитель генерального прокурора Германии.
Она также добавила, что подлинность оставленного на месте происшествия письма, связывающего взрыв с антифашистами, имеет под собой «серьезные сомнения».
Матч «Боруссия» – «Монако» перенесен из-за взрыва. Что случилось?
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.