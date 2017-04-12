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    Полиция: «У теракта в Дортмунде возможен исламский след. Один человек задержан»

    Теги Боруссия Дортмунд Монако Лига чемпионов происшествия

    В эти минуты в Карлсруэ проходит специально созванная пресс-конференция по поводу взрыва накануне в Дортмунде.

    «Взрывное устройство содержало в себе металлические осколки. Остается только порадоваться, что все не закончилось еще печальнее.

    Мы расцениваем данный инцидент как террористическую атаку. У теракта возможен исламский след.

    Ведется следствие по двум подозреваемым. Один человек уже арестован.

    Один осколок отлетел в подголовник сиденья. Все могло закончиться гораздо хуже.

    Примененное взрывное устройство эффективно в радиусе до ста метров», – заявила Фрауке Колер, представитель генерального прокурора Германии.

    Она также добавила, что подлинность оставленного на месте происшествия письма, связывающего взрыв с антифашистами, имеет под собой «серьезные сомнения».

    Матч «Боруссия» – «Монако» перенесен из-за взрыва. Что случилось?

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