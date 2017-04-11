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    Полиция Дортмунда: «При взрыве были применены сильные взрывчатые вещества»

    Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Лига чемпионов происшествия

    Дортмундская полиция сообщила о новых подробностях инцидента со взрывом у автобуса «Боруссии» перед матчем с «Монако».

    По предварительной информации правоохранительных органов, при взрыве были применены сильные взрывчатые вещества. Вероятнее всего, бомба была спрятана в живой изгороди около автостоянки.

    Полицейскими было зарегистрировано три взрывных устройства.

    Матч «Боруссия» – «Монако» перенесен из-за взрыва. Что случилось?

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