Новый клуб МЛС «Лос-Анджелес» готов платить Ибрагимовичу 5 млн фунтов в год

Нападающий Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в Северной Америке.

35-летний швед летом станет свободным агентом, если не продлит контракт с «МЮ».

В услугах Ибрагимовича заинтересован новый клуб «Лос-Анджелес», который стартует в в 2018 году.

Руководители «Лос-Анджелеса» хотят, чтобы форвард стал лицом команды и готовы платить ему 5 миллионов фунтов в год.

При этом на первую часть сезона американцы готовы отпустить Ибрагимовича в аренду в .

Сообщалось, что Ибрагимович летом перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Ибрагимович в дебютном сезоне в Англии забил 28 голов во всех турнирах. Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.