«Лос-Анжелес Гэлакси» готов сделать Ибрагимовича самым высокооплачиваемым футболистом МЛС

«Лос-Анджелес Гэлакси» проявляет интерес к нападающему Златану Ибрагимовичу.

Американский клуб готов платить 35-летнему шведу 11 миллионов фунтов стерлингов в год. Таким образом, форвард может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории .

В этом сезоне Ибрагимович провел в составе «красных дьяволов» 39 матчей, забил 26 мячей и отдал 5 голевых передач.