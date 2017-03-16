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    Златан Ибрагимович: «Переход в «Наполи»? Никогда не знаешь, что может случиться»

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Наполи

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал, что открыт для предложений со стороны «Наполи».

    «Переход в «Наполи»? Никогда не знаешь, что может случиться. Сейчас я хорошо чувствую себя в «Юнайтед». Однако мы посмотрим, как ситуация сложится в дальнейшем», – сказал Ибрагимович.

    Срок действующего контракта нападающего с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце текущего сезона.

    Подробную статистику выступлений Ибрагимовича вы можете посмотреть здесь.

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