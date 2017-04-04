Fox Deportes: Ибрагимович летом перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович по завершении сезона перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси».
Американский канал Fox Deportes сообщает, что сделка уже согласована, осталось только дождаться официального подтверждения.
Сам игрок в недавнем интервью заявил, что переговоры с «МЮ» о возможном новом контракте ведутся, но решение о его будущем пока не определено.
Ранее сообщалось, что «Лос-Анжелес Гэлакси» готов сделать Ибрагимовича самым высокооплачиваемым футболистом МЛС
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