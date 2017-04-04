Нападающий Златан Ибрагимович по завершении сезона перейдет в .

Американский канал Fox Deportes сообщает, что сделка уже согласована, осталось только дождаться официального подтверждения.

Сам игрок в недавнем интервью заявил, что переговоры с «МЮ» о возможном новом контракте ведутся, но решение о его будущем пока не определено.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анжелес Гэлакси» готов сделать Ибрагимовича самым высокооплачиваемым футболистом