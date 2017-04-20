Жерар Пике: «Камп Ноу» аплодировал команде, несмотря на вылет. А кто-то привык слышать свист»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике сопоставил болельщиков каталонской команды с поклонниками «Реала».
«Посмотрите, как на «Камп Ноу» аплодируют своей команде, вылетевшей из Лиги чемпионов. Другие привыкли слышать свист, несмотря на выход в следующую стадию», – написал футболист.
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