Криштиану Роналду: «Прошу болельщиков только о том, чтобы они не освистывали меня»
Форвард «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением о четвертьфинале Лиги чемпионов против «Баварии» (4:2, по сумме двух матчей – 6:3), а также обратился к болельщикам.
«Мы знали, что если не будем играть очень хорошо, «Бавария» сможет забить. Они снова доказали, что у них отличная команда, но Мадрид есть Мадрид.
Без сомнений, мы были лучше. Мы забили «Баварии» шесть голов, это совсем не просто. Мы заслуженно победили и прошли дальше.
Прошу болельщиков только о том, чтобы они не освистывали меня. Я всегда делаю все возможное и выкладываюсь максимально», – отметил Роналду.
В двух матчах против «Баварии» Криштиану Роналду забил 5 голов, причем в ответной игре он оформил идеальный хет-трик, забив головой и обеими ногами.
Криштиану Роналду – легенда. Доказываем на цифрах
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