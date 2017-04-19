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    Криштиану Роналду: «Прошу болельщиков только о том, чтобы они не освистывали меня»

    Теги Бавария Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания Лига чемпионов болельщики

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением о четвертьфинале Лиги чемпионов против «Баварии» (4:2, по сумме двух матчей – 6:3), а также обратился к болельщикам. 

    «Мы знали, что если не будем играть очень хорошо, «Бавария» сможет забить. Они снова доказали, что у них отличная команда, но Мадрид есть Мадрид.

    Без сомнений, мы были лучше. Мы забили «Баварии» шесть голов, это совсем не просто. Мы заслуженно победили и прошли дальше. 

    Прошу болельщиков только о том, чтобы они не освистывали меня. Я всегда делаю все возможное и выкладываюсь максимально», – отметил Роналду. 

    В двух матчах против «Баварии» Криштиану Роналду забил 5 голов, причем в ответной игре он оформил идеальный хет-трик, забив головой и обеими ногами.  

    Криштиану Роналду – легенда. Доказываем на цифрах

     

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