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    ФИФА о призыве лишить Россию ЧМ-2018: «Мы не решаем политические проблемы и не вмешиваемся в суверенные вопросы»

    Теги ФИФА ЧМ-2018 Ричард Блюменталь

    ФИФА выступила с заявлением по поводу письма американского сенатора Ричарда Блюменталя, призвавшего лишить Россию права проведения ЧМ-2018.

    «Футбол не способен решить политические проблемы, и ФИФА не может вмешиваться в суверенные вопросы. Однако эта игра имеет силу возвести мосты между культурами и сблизить самых различных людей.

    Мы выступаем за диалог, взаимопонимание и мир между народами и убеждены, что турниры ФИФА играют в этом отношении важную роль.

    Решение о проведении чемпионата мира ФИФА 2018 года в России было принято в 2010 году прежним исполнительным комитетом ФИФА.

    С тех пор правительство России, 11 городов-организаторов, оргкомитет «Россия-2018» и ФИФА ведут работу, чтобы все болельщики, планирующие стать частью самого большого спортивного события, имели возможность насладиться гостеприимством и дружественной атмосферой самой большой страны в мире.

    ФИФА всегда стремится, чтобы футбол распространялся на новых территориях по всему миру, и чтобы везде, где бы ни проводились наши турниры, местные болельщики могли полюбить и проникнуться уважением к этой игре», – сообщили в пресс-службе ФИФА.

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