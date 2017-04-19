Американский сенатор Ричард Блюменталь собирается направить в письмо с призывом лишить Россию права принимать чемпионат мира-2018.

«Я надеюсь, мое письмо о лишении права проведения чемпионата мира поддержат лучшие люди из ФИФА. Но при необходимости я готов предпринимать дальнейшие шаги для продвижения этой идеи.

Право проведения чемпионата мира – больше чем просто символический жест. Это как награда для России. Она позволяет быть большим человеком на мировой сцене и поддерживает его эго», – сказал Блюменталь.

Сенатор продвигает идею лишения России права принимать ЧМ-2018 в связи с ее политикой в Сирии. В частности, он говорит о причастности России к «газовой атаке» на прошлой неделе, в которой погибло более 70 человек.