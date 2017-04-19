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    Сенатор США Блюменталь: «Россию должны лишить права принимать ЧМ-2018»

    Теги ФИФА Владимир Путин ЧМ-2018 Ричард Блюменталь

    Американский сенатор Ричард Блюменталь собирается направить в ФИФА письмо с призывом лишить Россию права принимать чемпионат мира-2018.

    «Я надеюсь, мое письмо о лишении права проведения чемпионата мира поддержат лучшие люди из ФИФА. Но при необходимости я готов предпринимать дальнейшие шаги для продвижения этой идеи.

    Право проведения чемпионата мира – больше чем просто символический жест. Это как награда для России. Она позволяет Путину быть большим человеком на мировой сцене и поддерживает его эго», – сказал Блюменталь.

    Сенатор продвигает идею лишения России права принимать ЧМ-2018 в связи с ее политикой в Сирии. В частности, он говорит о причастности России к «газовой атаке» на прошлой неделе, в которой погибло более 70 человек.

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