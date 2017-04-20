ФИФА в ближайшее время объявит о двух новых спонсорах к ЧМ-2018

Коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок рассказал о работе по поиску спонсоров для , который пройдет в России.

В среду в издании Financial Times появилась информация, что у ФИФА есть проблемы с поиском спонсоров. Перед ЧМ-2014 в Бразилии у федерации было 20 контрактов с партнерами, теперь спонсоров осталось всего 10.

По завершении ЧМ-2014 истекли сроки контрактов ФИФА с Sony и Emirates. В начале апреля было объявлено о сотрудничестве с китайским производителем техники Hisense.

«Да, при проведении чемпионата мира 2014 года в Бразилии у нас было шесть спонсоров, но вы знаете, что в прошлом году в ФИФА были большие изменения.

У нас уже есть четыре спонсора, еще два объявим в скором времени. Не знаю, появятся ли новые спонсоры до или после Кубка конфедераций, но они будут, мы ведем переговоры.

Это могут быть как российские компании, так и европейские», – уточнил Ле Флок, отметив, что не может комментировать статью Financial Times о проблемах ФИФА со спонсорами, поскольку не читал ее.