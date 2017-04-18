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    Луис Энрике: «Мы сделаем все возможное для еще одного исторического вечера»

    Теги ПСЖ Ювентус Барселона Лига чемпионов Луис Энрике

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от ответной игры с «Ювентусом» в 1/4 финала Лиги чемпионов (0:3 – первый матч).

    «Завтра у нас будут практически те же условия, что и в ответном матче с «ПСЖ». Если они забьют хотя бы один гол, нам нужно будет забивать пять.

    Мы будем биться до самого конца. Мы сделаем все возможное для еще одного исторического вечера. Не сомневаюсь, что в какой-то момент мы приблизимся к ним по сумме двух матчей», – сказал Энрике.

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