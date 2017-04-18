Луис Энрике: «Мы сделаем все возможное для еще одного исторического вечера»
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от ответной игры с «Ювентусом» в 1/4 финала Лиги чемпионов (0:3 – первый матч).
«Завтра у нас будут практически те же условия, что и в ответном матче с «ПСЖ». Если они забьют хотя бы один гол, нам нужно будет забивать пять.
Мы будем биться до самого конца. Мы сделаем все возможное для еще одного исторического вечера. Не сомневаюсь, что в какой-то момент мы приблизимся к ним по сумме двух матчей», – сказал Энрике.
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