Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от ответной игры с в 1/4 финала Лиги чемпионов (0:3 – первый матч).

«Завтра у нас будут практически те же условия, что и в ответном матче с . Если они забьют хотя бы один гол, нам нужно будет забивать пять.

Мы будем биться до самого конца. Мы сделаем все возможное для еще одного исторического вечера. Не сомневаюсь, что в какой-то момент мы приблизимся к ним по сумме двух матчей», – сказал Энрике.