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    Геннадий Орлов: «Похоже, это потолок Кокорина. Ментальность уже не поменяешь»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Геннадий Орлов Александр Кокорин

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов высказался об игре форварда «Зенита» Александра Кокорина.

    – Мы уже неоднократно взывали к совести игроков, в частности Кокорина. Но, видимо, уже столкнулись с потолком возможностей.

    - Луческу вчера грустно констатировал, что Кокорин мог бы быть не слабее Промеса.

    – Похоже, это потолок Кокорина. Ментальность уже не поменяешь. Ему же не 18 и не 20 лет. Кокорин долго ходил в способных и в итоге так в способных и остался.

    А теперь, когда надо давать результат, показывать игру, он все делает не то и не так! Принимает какие-то своеобразные решения, которые не позволяют забивать голы.

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