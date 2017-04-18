Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов высказался об игре форварда Александра Кокорина.

– Мы уже неоднократно взывали к совести игроков, в частности Кокорина. Но, видимо, уже столкнулись с потолком возможностей.

- Луческу вчера грустно констатировал, что Кокорин мог бы быть не слабее Промеса.

– Похоже, это потолок Кокорина. Ментальность уже не поменяешь. Ему же не 18 и не 20 лет. Кокорин долго ходил в способных и в итоге так в способных и остался.

А теперь, когда надо давать результат, показывать игру, он все делает не то и не так! Принимает какие-то своеобразные решения, которые не позволяют забивать голы.