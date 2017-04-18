Геннадий Орлов: «Похоже, это потолок Кокорина. Ментальность уже не поменяешь»
Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов высказался об игре форварда «Зенита» Александра Кокорина.
– Мы уже неоднократно взывали к совести игроков, в частности Кокорина. Но, видимо, уже столкнулись с потолком возможностей.
- Луческу вчера грустно констатировал, что Кокорин мог бы быть не слабее Промеса.
– Похоже, это потолок Кокорина. Ментальность уже не поменяешь. Ему же не 18 и не 20 лет. Кокорин долго ходил в способных и в итоге так в способных и остался.
А теперь, когда надо давать результат, показывать игру, он все делает не то и не так! Принимает какие-то своеобразные решения, которые не позволяют забивать голы.
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