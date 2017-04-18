Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Эвертон» требует за Лукаку 100 млн фунтов

    Теги Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы Ромелу Лукаку

    «Эвертон» не намерен просто так отпускать нападающего Ромелу Лукаку.

    Как утверждает Liverpool Echo, мерсисайдцы летом потребуют у потенциальных покупателей 100 миллионов фунтов – именно за такую сумму «Эвертон» готов продать бельгийца, отказавшегося продлевать контракт с клубом.

    Срок контракта Лукаку с «синими» истекает летом 2019 года. Футболист лидирует в гонке бомбардиров АПЛ, его подробную статистику можно изучить здесь.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться