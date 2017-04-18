«Эвертон» требует за Лукаку 100 млн фунтов

не намерен просто так отпускать нападающего Ромелу Лукаку.

Как утверждает Liverpool Echo, мерсисайдцы летом потребуют у потенциальных покупателей 100 миллионов фунтов – именно за такую сумму готов продать бельгийца, отказавшегося продлевать контракт с клубом.

Срок контракта Лукаку с «синими» истекает летом 2019 года. Футболист лидирует в гонке бомбардиров АПЛ, его подробную статистику можно изучить здесь.