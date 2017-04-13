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    Роналд Куман: «Лукаку сообщил, что не собирается продлевать контракт с «Эвертоном»

    Теги Роналд Куман Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы Ромелу Лукаку

    Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку не намерен продлевать контракт с клубом. Об этом сообщил главный тренер команды Роналд Куман.

    «Лукаку сказал мне, что не будет продлевать соглашение», – заявил Куман.

    Ранее сообщалось, что 23-летний форвард может вернуться в «Челси». Действующее соглашение бельгийского нападающего истекает летом 2019 года.

    В 31 матче текущего чемпионата Англии Лукаку забил 23 мяча и сделал 6 голевых передач.

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