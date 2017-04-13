Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку не намерен продлевать контракт с клубом. Об этом сообщил главный тренер команды Роналд Куман.

«Лукаку сказал мне, что не будет продлевать соглашение», – заявил Куман.

Ранее сообщалось, что 23-летний форвард может вернуться в «Челси». Действующее соглашение бельгийского нападающего истекает летом 2019 года.

В 31 матче текущего чемпионата Англии Лукаку забил 23 мяча и сделал 6 голевых передач.