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    Sky Sport: вопрос с переходом Лукаку в «Челси» практически решен

    Теги Челси Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы Ромелу Лукаку

    Журналист Sky Sport Italia Массимо Марианелла сообщил, что форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку близок к возращению в «Челси».

    «Думаю, этим летом «Челси» совершит немало топ-трансферов. Конте хочет, чтобы команда стала реальным претендентом на победу в Лиге чемпионов.

    Могу сказать, что вопрос с переходом Лукаку в «Челси» практически решен. Кроме того, по информации английских СМИ, Алексис Санчес тоже станет игроком «синих», – сказал Марианелла.

    Лукаку выступал за «Челси» в сезоне-2011/12, позже играл на правах аренды в «Вест Бромвиче» и «Эвертоне». В 2014 году мерсисайдцы выкупили 23-летнего бельгийца у «Челси» за 28 миллионов фунтов.

    В 30 матчах текущего чемпионата Англии Лукаку забил 21 гол и сделал 6 результативных передач.

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