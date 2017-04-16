Фанаты «Спартака»: «МВД на матче с «Зенитом» запретило стартовый перфоманс, разрешенный клубом и РФПЛ»
МВД запретило фанатам «Спартака» провести стартовый перформанс во время матча 23-го тура чемпионата России с «Зенитом» на «Открытие Арене».
«На днях МВД запретило стартовый перфоманс, при этом разрешенный и клубом, и РФПЛ.
Что смогли – мы переделали. Внимательно слушайте заводящих», – сообщает твиттер группы фанатов «Спартака» «Ультра Север».
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20.00 по московскому времени.
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