МВД запретило фанатам провести стартовый перформанс во время матча 23-го тура чемпионата России с на «Открытие Арене».

«На днях МВД запретило стартовый перфоманс, при этом разрешенный и клубом, и .

Что смогли – мы переделали. Внимательно слушайте заводящих», – сообщает твиттер группы фанатов «Спартака» «Ультра Север».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20.00 по московскому времени.