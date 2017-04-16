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    Sports.ru

    Фанаты «Спартака»: «МВД на матче с «Зенитом» запретило стартовый перфоманс, разрешенный клубом и РФПЛ»

    Теги Спартак Зенит Премьер-лига Россия РФПЛ болельщики Открытие Арена

    МВД запретило фанатам «Спартака» провести стартовый перформанс во время матча 23-го тура чемпионата России с «Зенитом» на «Открытие Арене».

    «На днях МВД запретило стартовый перфоманс, при этом разрешенный и клубом, и РФПЛ.

    Что смогли – мы переделали. Внимательно слушайте заводящих», – сообщает твиттер группы фанатов «Спартака» «Ультра Север».

    Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20.00 по московскому времени.

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