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    Данни: «Мы должны быть на поле матадорами и съесть живьем игроков «Спартака»

    Теги Спартак Зенит Данни Премьер-лига Россия

    Капитан «Зенита» Данни поделился ожиданиями от матча 23-го тура премьер-лиги против «Спартака».

    - Помните, когда «Спартак» в последний раз был фаворитом матча с «Зенитом»?

    – Я не считаю «Спартак» фаворитом нашей встречи, несмотря на то что эта команда сейчас занимает первое место. Мы продолжаем бороться за победу. Сделаем все, чтобы победить «Спартак».

    - Роман Зобнин сравнил предстоящий матч с войной. Вы тоже считаете, что это будет война на футбольном поле?

    – Да, для нас это тоже война. «Спартак» – принципиальный соперник, а сама игра очень важна с точки зрения борьбы за золото. Повторюсь, постараемся любыми способами завоевать три очка.

    - Вы, как капитан, какую речь толкнете в раздевалке перед тем, как будете выходить на матч со «Спартаком»?

    – Произношу эти слова всегда, скажу их и в воскресенье: мы должны быть сильными, выкладываться по максимуму и победить. Мы должны быть на поле матадорами, съесть живьем игроков «Спартака»!

    - Добавите к этим общим фразам какое-то крепкое слово, чтобы команда смелее шла на войну?

    – Да, я найду что сказать, – заявил Данни.

    Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20.00 по московскому времени.

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