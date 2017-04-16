Данни: «Мы должны быть на поле матадорами и съесть живьем игроков «Спартака»
Капитан «Зенита» Данни поделился ожиданиями от матча 23-го тура премьер-лиги против «Спартака».
- Помните, когда «Спартак» в последний раз был фаворитом матча с «Зенитом»?
– Я не считаю «Спартак» фаворитом нашей встречи, несмотря на то что эта команда сейчас занимает первое место. Мы продолжаем бороться за победу. Сделаем все, чтобы победить «Спартак».
- Роман Зобнин сравнил предстоящий матч с войной. Вы тоже считаете, что это будет война на футбольном поле?
– Да, для нас это тоже война. «Спартак» – принципиальный соперник, а сама игра очень важна с точки зрения борьбы за золото. Повторюсь, постараемся любыми способами завоевать три очка.
- Вы, как капитан, какую речь толкнете в раздевалке перед тем, как будете выходить на матч со «Спартаком»?
– Произношу эти слова всегда, скажу их и в воскресенье: мы должны быть сильными, выкладываться по максимуму и победить. Мы должны быть на поле матадорами, съесть живьем игроков «Спартака»!
- Добавите к этим общим фразам какое-то крепкое слово, чтобы команда смелее шла на войну?
– Да, я найду что сказать, – заявил Данни.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20.00 по московскому времени.
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