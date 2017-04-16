Капитан «Зенита» Данни поделился ожиданиями от матча 23-го тура премьер-лиги против .

- Помните, когда в последний раз был фаворитом матча с «Зенитом»?

– Я не считаю «Спартак» фаворитом нашей встречи, несмотря на то что эта команда сейчас занимает первое место. Мы продолжаем бороться за победу. Сделаем все, чтобы победить «Спартак».

- Роман Зобнин сравнил предстоящий матч с войной. Вы тоже считаете, что это будет война на футбольном поле?

– Да, для нас это тоже война. «Спартак» – принципиальный соперник, а сама игра очень важна с точки зрения борьбы за золото. Повторюсь, постараемся любыми способами завоевать три очка.

- Вы, как капитан, какую речь толкнете в раздевалке перед тем, как будете выходить на матч со «Спартаком»?

– Произношу эти слова всегда, скажу их и в воскресенье: мы должны быть сильными, выкладываться по максимуму и победить. Мы должны быть на поле матадорами, съесть живьем игроков «Спартака»!

- Добавите к этим общим фразам какое-то крепкое слово, чтобы команда смелее шла на войну?

– Да, я найду что сказать, – заявил .

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20.00 по московскому времени.