«Зенит» вылетел в Москву на матч со .

В распоряжении тренера Мирчи Луческу 23 футболиста.

Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Максим Рудаков.



Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Доменико Кришито, Юрий Жирков.



Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиано, Йоан Молло, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов.



Нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, , Александр Кержаков.

Шатов против Луческу. Что происходит в «Зените»?