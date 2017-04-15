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    «Спартак» – «Зенит». Смольников, Шатов и Кержаков полетели на матч с командой

    Теги Спартак Зенит Артем Дзюба Юрий Жирков Александр Анюков Данни Бранислав Иванович Премьер-лига Россия Хави Гарсия Александр Кержаков Мирча Луческу Доменико Кришито Игорь Смольников Йоан Молло Александр Кокорин Олег Шатов Артур Юсупов Жулиано Маурисио Ибрагим Цаллагов Андрей Лунев Роберт Мак Эрнани Луиш Нету Юрий Лодыгин Лука Джорджевич Максим Рудаков

    «Зенит» вылетел в Москву на матч со «Спартаком».

    В распоряжении тренера Мирчи Луческу 23 футболиста.

    Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Максим Рудаков.

    Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Доменико Кришито, Юрий Жирков.

    Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиано, Йоан Молло, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов.

    Нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Александр Кержаков.

    Шатов против Луческу. Что происходит в «Зените»?

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