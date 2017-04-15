«Спартак» – «Зенит». Смольников, Шатов и Кержаков полетели на матч с командой
«Зенит» вылетел в Москву на матч со «Спартаком».
В распоряжении тренера Мирчи Луческу 23 футболиста.
Вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Максим Рудаков.
Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Доменико Кришито, Юрий Жирков.
Полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиано, Йоан Молло, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов.
Нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Александр Кержаков.
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