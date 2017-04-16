Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился ожиданиями от матча 23-го тура премьер-лиги – «Зенит» и высказался о заключительной части сезона.



«Сейчас все игры важны. Безусловно, это один из важнейших матчей чемпионата, тем более что соперники всегда боролись бескомпромиссно.

Концовка чемпионата будет очень жаркая и, поверьте, совсем непредсказуемая», – сказал Прядкин.

Нам надо поговорить. 83 вопроса Сергею Прядкину