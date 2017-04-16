Сергей Прядкин: «Концовка чемпионата будет очень жаркая и, поверьте, совсем непредсказуемая»
Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился ожиданиями от матча 23-го тура премьер-лиги «Спартак» – «Зенит» и высказался о заключительной части сезона.
«Сейчас все игры важны. Безусловно, это один из важнейших матчей чемпионата, тем более что соперники всегда боролись бескомпромиссно.
Концовка чемпионата будет очень жаркая и, поверьте, совсем непредсказуемая», – сказал Прядкин.
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