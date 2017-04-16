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    Сергей Прядкин: «Концовка чемпионата будет очень жаркая и, поверьте, совсем непредсказуемая»

    Теги Спартак Зенит Сергей Прядкин Премьер-лига Россия

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился ожиданиями от матча 23-го тура премьер-лиги «Спартак» – «Зенит» и высказался о заключительной части сезона.
     
    «Сейчас все игры важны. Безусловно, это один из важнейших матчей чемпионата, тем более что соперники всегда боролись бескомпромиссно.

    Концовка чемпионата будет очень жаркая и, поверьте, совсем непредсказуемая», – сказал Прядкин.

    Нам надо поговорить. 83 вопроса Сергею Прядкину

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