Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал высказывание президента РФПЛ Сергея Прядкина о возможном сокращении количества клубов в российской премьер-лиге.

«Сначала Прядкин отметился фразой о переносе матчей на понедельник, когда сказал, что недовольны этим только болельщики и журналисты. Тем самым президент РФПЛ говорит о том, что болельщики его не интересуют. Как же он может руководить футболом?

Футбол-то для кого? Так закройте трибуны, делите деньги между собой, бюджеты эти. Это из той же области, что и фраза «Дума – не место для дискуссий». Как можно отталкивать болельщиков, которые готовятся к матчам, собираются приобретать билеты, едут в другой город. И вдруг такой сюрприз: матч в другой день и в другое время.

Идет жуткая неразбериха в организационных вопросах. Поэтому когда Прядкин говорит, что нужно сократить чемпионат до 14 команд... Он вообще ничего в футболе не понимает. Он говорит о том, что должна стабилизироваться финансовая составляющая. Но у нас на частные деньги работают четыре-пять клубов. По его логике в чемпионате и должны остаться эти пять клубов», – сказал Орлов.

Сергей Прядкин: «На один-два сезона РФПЛ может сократиться до 14 команд для повышения уровня лиги»

Еще один очень последовательный человек в русском спорте