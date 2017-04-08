Президент РФПЛ Сергей Прядкин отреагировал на критику по поводу составления календаря премьер-лиги.

«В наш адрес раздается очень много критики. Могу сказать следующее: я хотел бы, чтобы кто-то из вас хотя бы один раз составил календарь и один раз подписал контракт с телевидением», – заявил Прядкин.

Сегодня президент РФС Виталий Мутко также подверг календарь критике: «Лиги через календарь наносят ущерб футболу, не надо идти на поводу только у телевидения».

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