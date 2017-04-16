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    Месси впервые забил 7 голов за сезон в примере ударами из-за штрафной

    Теги Барселона Реал Сосьедад Лионель Месси примера Испания видео рекорды

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оформил дубль в матче 32-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад» (3:2).

    Первый гол 29-летний аргентинец забил ударом из-за пределов штрафной. Это седьмой подобный гол Месси в этом сезоне в примере – лучший показатель в карьере игрока.

    На счету Мессии 29 голов и 9 голевых передач в 28 матчах чемпионата. Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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